أصبح المدرب الروماني ماريوس سوموديكا في طريقه لمغادرة نادي الشباب بعد نهاية الموسم الحالي.

وكانت إدارة خالد البلطان قامت بتعيين المدرب الروماني بعد إقالة المدرب البرازيلي بريكليس شاموسكا.

الرابع هدف سوموديكا مع الشباب:

ويسعى المدرب الروماني لإنهاء الموسم بشكل جيد لـ الليث في المركز الرابع في بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بعد أن فقد المركز الثالث والمؤهل للمشاركة في بطولة كأس السوبر السعودي، حيث يخوض الليوث مباراة قوية أمام النادي الأهلي بعد غد الاثنين.

كذلك نجح الروماني في تأهل الشباب إلى دور ثمن النهائي من مسابقة دوري أبطال آسيا 2022، بعدما فاز في 5 مباريات، تعادل في لقاء وحيد، دون هزيمة، ما دفع الرئيس خالد البلطان، إلى التلميح بالحفاظ على خدماته في الموسم الرياضي 2022- 2023.

وكانت بعض الأندية مثل “الرائد والوحدة والخليج” اهتمت بالتعاقد مع المدرب الروماني.