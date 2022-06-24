أكدت الجمارك السويسرية، اليوم الجمعة، أنها تتعقب حوالي 3 أطنان من الذهب روسي المنشأ، دخلت سويسرا من بريطانيا الشهر الماضي، وذلك في إطار مراقبة الانتهاكات المحتملة للعقوبات الاقتصادية المفروضة على روسيا عقب حربها على أوكرانيا.

194 مليون فرنك:

وقال مسؤولون: إن قيمة الذهب تبلغ 194 مليون فرنك سويسري (202 مليون دولار)، حسبما نقلت وكالة “أسوشييتد برس”.

وذكر المكتب الفيدرالي السويسري للجمارك وأمن الحدود، أنه يراقب باستمرار واردات الذهب من روسيا، والتي قال: إنها ليست محظورة بموجب مجموعة من العقوبات السويسرية المفروضة على موسكو.

تصدير الذهب لروسيا:

لكن تصدير الذهب إلى روسيا محظور بموجب العقوبات السويسرية، وفقًا لبيان مكتب الجمارك. وأوضح البيان أن سبائك الذهب المصنعة في روسيا منذ 7 مارس، لا يمكن تداولها في سويسرا، بينما يمكن تداول السبائك التي تم تصنيعها قبل ذلك التاريخ.