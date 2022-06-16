نقل موقع FVW تجربة مجموعة من السياح الألمان عند انتهاء زيارتهم للملكة العربية السعودية، حيث قام نحو 80 من محترفي السفر من ألمانيا بجولة استمرت 7 أيام في المملكة، وزاروا خلال ذلك الوجهات السياحية الرئيسية.

السعودية على خريطة السياحة الدولية

وقال الموقع الألماني إن السفر تم عن طريق وكالة السفر أستريد إمرسبرجر، وقد زار السياح الأماكن الأثرية في العلا، وحصل وكلاء السفر ومنظمو الرحلات الألمان على فرصة نادرة لمعرفة كيف تهدف المملكة إلى وضع نفسها على خريطة السياحة الدولية وذلك بامتلاكها مزيجًا فريدًا من التراث الثقافي والبيئات الحضرية الحديثة والمعالم الطبيعية.

ردود الفعل

وتابع التقرير: جاءت ردود فعل الزيارة حماسية، وقد اندهش السياح مما رأوه وعايشوه، وعلقت إحدى السائحات بقولها: لقد فاجأتني الدولة بإمكانياتها السياحية إنها بلد مدهش، ورصدت إيجابية لافتة للنظر في الشعب السعودي.

وقال ستيفان كوب: أكثر ما لفت انتباهي هو التعامل بالود والاحترام بين الرجل والمرأة، واصفًا المملكة بأنها وجهة مليئة بالعجائب ويجب وضعها في قائمة الأحلام لزيارتها ولو مرة واحدة في العمر.

بينما أعجب أوليفر وينزر بفخر الشعب السعودي ببلدهم حيث يحاولون تقديمه للناس بكل حب.

وقال توماس كولب: كانت السعودية بمثابة لغز بالنسبة لي، ولكني اليوم شعرت بمزيد من الثقة تجاهها وتعلمت أن أحب البلاد وشعبها.

وقال نائب رئيس وكالة السفر التي تُعد من أول منظمي الرحلات من ألمانيا إلى السعودية، كريستيان شولز: نحن نرى إمكانات كبيرة، خاصة لرواد السفر الراغبين في استكشاف وجهة غير معروفة، واتضح لنا أن الكثير كانوا ينتظرون أن تفتح ألمانيا حدودها للسفر إلى المملكة، حيث حجز العملاء في السعودية لأنهم أرادوا تجربة شيء لم يختبره الآخرون بعد.

إستراتيجية طموحة

ولفت موقع FVW إلى أن رؤية 2030 تركز بشكل كبير على إستراتيجية طموحة لتنمية السياحة، حيث تهدف لاستقبال ما لا يقل عن 100 مليون زائر سنويًا من عام 2030 فصاعدًا، كما ترغب بأن تكون واحدة من أفضل خمس وجهات لقضاء العطلات في العالم.