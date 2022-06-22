يتنافس الهلال والاتحاد بداية من الجولة الـ29 التي تنطلق غدًا على الظفر بلقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

8 مباريات في موعد واحد:

وتقام غدًا 8 مباريات في دوري المحترفين في تمام التاسعة مساءً بتوقيت المملكة وهم “الأهلي والرائد، الاتفاق والاتحاد، التعاون والشباب، الفتح والهلال، أبها والفيحاء، الفيصلي والطائي، الحزم والنصر، الباطن وضمك”.

وإذا خسر الاتحاد، مباراة الاتفاق، وفاز الفريق الأول لكرة القدم بأزرق الرياض، على مستضيفه الفتح، في نفس الجولة؛ فإن الاتحاد، سيفقد لقب الدوري، بشكل رسمي.

الاتحاد في الصدارة بفارق هدف:

الاتحاد في الصدارة حاليًّا برصيد 61 نقطة، ولكن بفارق هدف عن أزرق الرياض صاحب المركز الثاني والذي يملك 61 نقطة أيضًا.

يذكر أن الاتحاد يسعى للفوز بلقب دوري المحترفين الغائب عنه منذ عام 2009.