تترقب الجماهير مباراة الاتحاد ضد الاتفاق في ظل المنافسة القوية بين الفرق في جولات الحسم بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الاتحاد يسعى لتكرار فوزه

ويأمل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد لتكرار فوزه على مضيفه الاتفاق، كما حدث في موسم 2017/ 2018، حينما نجح العميد في الفوز عليه بأربعة أهداف مقابل هدفين في الجولة قبل الأخيرة بجدة.

ويطمح العميد في تحقيق الفوز بمباراة الاتحاد ضد الاتفاق اليوم، أملًا في تعثر الهلال أمام الفتح، ما ينعش حظوظه في حصد اللقب، فيما يسعى فارس الدهناء لخطف الثلاث نقاط خوفًا من الهبوط.

الاتحاد ضد الاتفاق



ومن المقرر أن يلعب الاتحاد ضد الاتفاق على استاد الأمير محمد بن فهد في الدمام، عند الساعة التاسعة مساء اليوم الخميس، وذلك في إطار مواجهات الجولة الـ29 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقبل مباراة اليوم، يحتل الاتحاد المركز الأول في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 61 نقطة، فيما يقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق في المركز الـ12 برصيد 31 نقطة.