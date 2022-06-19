أعلنت الرئاسة العامة لشؤون الحرمين، أن الاستعدادات تتم لمشروع “الترجمة الفورية لخطبة عرفة” لبثها للمسلمين في أنحاء العالم، ونقلها بـ 10 لغات عالمية.

تفاصيل مشروع ترجمة خطبة عرفة

يأتي ذلك بناء على التوجيه السامي من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، بإشراف الرئاسة العامة لشؤون الحرمين على ترجمة خطبة يوم عرفة وذلك ابتداء من حج عام 1439، حيث تشرف الرئاسة بتقديمها وترجمتها لحجاج بيت الله الحرام والمسلمين المستمعين للخطبة من جميع أنحاء العالم.

وأشارت الرئاسة في انفوجراف على حسابها بموقع “تويتر”، إلى أن مشروع ترجمة خطبة عرفة، حقق في مواسمه الماضية أكثر من 163 مليون مستفيد.

ومن المقرر أن يتم ترجمة خطبة يوم عرفة بـ10 لغات عالمية، هي (الإنجليزية، الفرنسية، الإندونيسية، الأردو، الفارسية، الروسية، البنجالية، الصينية، التركية، الهوسا).

أهداف الترجمة

وأوضحت رئاسة شؤون الحرمين أهداف مشروع ترجمة خطبة يوم عرفة والتي تأتي كالتالي:

استكمال مسيرة المملكة المشرفة في خدمة الحجاج نحو تقديم أفضل السبل للتيسير على ضيوف الرحمن وإثراء رحلتهم الدينية بالفوائد والمنافع.

إظهار وإبراز الصورة المشرفة لهذا الدين الحنيف في وسطيته واعتداله وقيمه ومحاسنه.

تقديم مادة علمية قابلة للنشر بلغات متعددة وفق القواعد والشروط المتبعة.

ضمان وصول رسالة هذا الدين الحنيف إلى العالم أجمع باستخدام الوسائل التقنية الحديثة ( الإنجليزية، الفرنسية، الإندونيسية، الأردو، الفارسية، الروسية، البنجالية، الصينية، التركية، الهوسا).

الجمهور المستهدف

وأوضحت أن الخطبة تبث صوتيًا للحجاج غير الناطقين بالعربية والمتواجدين في مشعر عرفة وجميع بلدان العالم الإسلامي والمهتمين والراغبين بالاستماع للخطبة من غير المسلمين، وذلك عن طريق منصة منارة الحرمين.