أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة في الإدارة العامة للموارد البشرية عن توفر وظائف مؤقتة للسعوديين والسعوديات فقط، للعمل بالمسجد الحرام، لموسم الحج لعام 1443 هـ.

موعد التقديم وأوضحت شؤون الحرمين، أن التقديم يبدأ -بمشيئة الله تعالى- يوم الجمعة الموافق 18 /11 /1443 هـ وينتهي يوم السبت بتاريخ 19 /11 /1443 هـ على أن تتوافر في المتقدم الشروط التالية:

أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.

الاستعداد للعمل في أي وقت.

ألا يكون على رأس عمل آخر.

أن تكون جميع البيانات المدخلة صحيحة وتحت مسؤوليته، وأن يحضر أصول الأوراق الثبوتية في موعد المقابلة.

اجتياز المقابلة الشخصية.

رابط التقديم

ويكون التقديم إلكترونياً عبر بوابة التوظيف الخاصة بالرئاسة وذلك بالدخول على الرابط التالي: ( اضغط هنا

وسيتم إرسال رسالة نصية لمن تم قبوله مبدئياً.