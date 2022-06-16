نفذت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ممثلة في وكالة الشؤون الفنية و التشغيلية و الصيانة و إدارة المرافق تجربة موثوقية التغذية الكهربائية للمسجد الحرام ومرافقه من خلال محطة كهرباء كدي الاحتياطية للتأكد من مدى جاهزيتها، وفق التنسيق المسبق مع مقام إمارة منطقة مكة المكرمة وبمشاركة الجهات المعنية ممثلةً في الأمن العام (شرطة العاصمة المقدسة) والشركة السعودية للكهرباء، والإدارة العامة للتشغيل والصيانة والإدارة العامة للأمن والسلامة.

أنظمة التغذية الكهربائية الاحتياطية

وأوضح مدير الإدارة العامة للتشغيل والصيانة المهندس عامر اللقماني أن الإدارة قامت بالتأكيد على موثوقية سبل التغذية الكهربائية، ومحطات التغذية الرئيسية والفرعية بنظام محطات الموثوقية وأنظمة التغذية الكهربائية الاحتياطية مثل مولدات محطة كدي ونظام التيار المستمر لعدم انقطاع التغذية الكهربائية ولوحات النواقل الأوتوماتيكية بين وسائل التغذية المختلفة ATS للتأكد من جاهزية كل الأنظمة بهدف رفع الكفاءة التشغيلية للأنظمة والأصول المرتبطة بالمساحات والمواقع التي ستكون متاحة بناء على رفع الطاقة الاستيعابية للمسجد الحرام فقد تمت تجربة فعلية بفصل المغذيات الكهربائية القادمة من شركة الكهرباء، ودخول نظام عدم انقطاع التيار UPS لتغطية الأحمال الهامة حتى دخول محطة التوليد الاحتياطية القادمة من كدي، وإلى أن تتم إعادة الكهرباء للمسجد الحرام.

وأردف اللقماني أن خطة تشغيل التيار الكهربائي البديل في المسجد الحرام الحفاظ على عدم تأثر الأحمال الهامة بانقطاع الشبكة الرئيسية لمغذيات شركة الكهرباء، وتتوفر داخل المسجد الحرام أنظمة لعدم انقطاع التيار (UPS)، والتي تكفي لتشغيل الكهرباء.

ضمان إمداد الحرم المكي بالطاقة الكهربائية

وتعتبر محطة كهرباء كدي ذات أهمية كبرى لضمان إمداد الحرم المكي بالطاقة الكهربائية الموجودة في الموقع حيث يصل عددها إلى ثمانية مولدات، حيث تبعد (3.5) كيلو متر جنوب المسجد الحرام, وهذه المولدات تعمل آليا من خلال حاسب آلي خاص موجود في محطة الموثوقية (MV1)، التي بدورها تقوم باستشعار انقطاع مصادر التغذية الكهربائية للحرم المكي ويتم تشغيل المولدات آلياً لتأمين تغذية الحرم المكي الشريف.

واختتم اللقماني حديثه أن هذه الخدمات والجهود بإشراف من الإدارة العامة للتشغيل والصيانة ومتابعة إدارة الأعمال الكهربائية بوكالة الشؤون الفنية والتشغيل و الصيانة و إدارة المرافق وتنفيذاً لتوجيهات معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس، وبمتابعة مستمرة ووقوف على تلك الاستعدادات من قبل سعادة وكيل الرئيس العام للشؤون الفنية والتشغيلية والصيانة و إدارة المرافق المهندس سلطان بن عاطي القرشي، داعياً الله -عزوجل- أن يجزي خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – خير الجزاء على جهودهم ودعمهم الدائم للحرمين الشريفين.