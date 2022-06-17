عرضت قناة الإخبارية تقريرًا تلفزيونيًّا عن قصة شاب سعودي في حائل، لم يحالفه الحظ للعمل في أحد مجالات القطاع الخاص، رغم أنه يحمل شهادة جامعية؛ فاتجه للعمل بيده في مجال نظافة المباني ومكافحة الحشرات وكسب رزقه بعرق جبينه في صورة تمثل الشاب السعودي المكافح.

فيديو | سعودي في مجال جديد.. يمتهن النظافة ومكافحة الحشرات وينافس الأجانب#برنامج_120#الإخبارية pic.twitter.com/Kv7LhxfUfB — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) June 17, 2022

وقال الشاب عبدالرحمن في تصريحات إلى “الإخبارية”: إنه يعمل في مجال مكافحة الحشرات ونظافة المباني، ويعمل بهذا المجال قلة من السعوديين، وهذا يعني أنه مصدر دخله الوحيد.

مضايقات من غير السعوديين:

وتابع: أواجه العديد من المضايقات من غير السعوديين ومحاولات لإخراجي من السوق، وأنا أعمل نفس العمل وأكثر، حيث أقدم خدمة أفضل بسعر أقل.