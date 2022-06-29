أعلن نادي التعاون- قبل قليل- عن تعاقده مع المدرب البرازيلي بريكليس شاموسكا لتدريب الفريق الكروي الأول بالنادي بداية من موسم 2022/ 2023 الذي ينطلق في أغسطس المقبل.

ونشر حساب سكري القصيم في “تويتر” مقطع فيديو للمدرب البرازيلي وهو يعلق قميصه الذي يحمل اسمه في غرفة خلع ملابس اللاعبين بنادي التعاون.

شاموسكا يعود من جديد للعمل بـ الدوري السعودي:

وعاد المدرب البرازيلي للعمل في الدوري السعودي للمحترفين مجددًا، وذلك بعد إقالته من تدريب نادي الشباب خلال الموسم المنصرم.

وسبق للمدرب البرازيلي أن فاز بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين موسم 2020/ 2021 مع نادي الفيصلي، قبل أن يتولى تدريب الشباب ثم تتم إقالته بعد ذلك.