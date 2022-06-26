وثق مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قيام أب بضرب المتهم بقتل زوجته وطفله داخل قاعة المحكمة في الولايات المتحدة.

أب ينهال بالضرب على المتهم بقتل زوجته وطفله أثناء المحاكمة في أميركا#شاهد_سكاي pic.twitter.com/ULXY4CkeEx — سكاي نيوز عربية (@skynewsarabia) June 25, 2022

معركة ولكمات داخل المحكمة

وفي المقطع المتداول، انهال الأب المكلوم، بالضرب على المتهم بقتل زوجته وطفله داخل قاعة المحكمة، وسدد له عدداً من اللكمات.

الشرطة تتدخل لفض الاشتباك

وسارعت على الفور، شرطيتان داخل قاعة المحاكمة لتهدئة الأب وتمكنوا من إبعاده عن القاتل لاستكمال إجراءات المحاكمة.