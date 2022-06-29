قالت أول مدربة سعودية لرياضة “الأوتو كروس”، أفنان المرغلاني إن بداية دخولها هذا العالم؛ كان خلال مشاركتها في سباق كارتينج بعد السماح للمرأة السعودية بالقيادة؛ فشعرت أن لديها مهارات مميزة.

متعة وتشويق.. شاهد| أول مدربة سعودية لرياضة "الأوتو كروس": تعطي الثقة بالنفس.. والإقبال عليها من الفتيات في تزايد#العربية pic.twitter.com/JaaaNp4KDb — العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) June 29, 2022

البداية من الكارتينغ

وأضافت خلال استضافتها في قناة العربية: “بعدها بدأت تدريبات في سباقات السيارات، وتطورت من سباقات الكارتينغ، حتى دخلت سباقات الأوتو كروس”.

وأكدت المرغلاني إقبال الفتيات في السعودية على تعلم رياضة الأوتو كروس، قائلة: “بعض البنات يكن لديهن خوف وتردد في القيادة العامة، لكن سباقات الأوتوكروس وممارستها تقوي المهارات وتدفع لتركيز أكبر لذلك كان البنات لديهن طلب عال لتخصيص وقت لتعلم هذه الرياضة”.