قال الخبير في الفلك خالد الزعاق؛ إن أكبر فوهة بركانية في الشرق الأوسط تقع في حائل، وأكبر رقعة في العالم تحتوي على براكين خامدة على مستوى العالم منذ آلاف السنين هي السعودية.

أكبر فوهة في الشرق الأوسط

وأشار خلال فقرة “تقويم”: على قناة العربية، إلى أن السعودية تحتوي على قرابة ألفين و500 فوهة بركانية؛ أكبرها فوهة الوعبة، والبعض يسميها مقلع طمية الواقعة بالطائف، وهي الأكبر بالشرق الأوسط.

وتابع: ثاني فوهة بركان هي الهتيمة الواقعة بطابة حائل، قطرها قرابة الكيلو ونصف، بعمق 150 مترًا، وإلى عصر قريب كانت تعتبر مصدرًا للملح الصخري بمنطقة حائل.

وأكمل: “حائل تحيط بها البراكين الخامدة منذ آلاف السنين عبر مواقع مختلفة في الحرات المشهورة، الهتيمة، وطابة، وأنعي، وجبل القدر، والجبل الأبيض”.

وأضاف:” تنقسم الفوهات البركانية، لقسمين: فوهات أحادية: وهي الفوهة التي يثور فيها البركان مرة واحدة؛ وفوهات مركزية: وهي الفوهة التي يثور فيها البركان بشكل دوري؛ مثل براكين جنوب شرق آسيا، والفوهات البركانية عندنا كونت 13 حرة بالسعودية، والحرة هي الأرض السوداء المفروشة بالصخور النارية، والطفح البركاني”.