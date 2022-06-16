وثق مواطنون بالفيديو هطول أمطار غزيرة على الريث ومحايل عسير اليوم الخميس.

وشملت الأمطار مراكز متفرقة في منطقتي جازان وعسير فيما لا تزال الفرصة مهيأة لهطول المزيد من أمطار الخير والبركة.

أمطار على جازان حتى السابعة

وكان المركز الوطني للأرصاد نبّه من تكون سحب رعدية على منطقة جازان اليوم، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدن في مدى الرؤية، تشمل مدينة جازان ومحافظات أحد المسارحة، وأبو عريش، والدرب، والطوال، وبيش، وصامطة، وصبيا، وضمد، ومركز الفطيحة، والمناطق المفتوحة والطرق السريعة.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر – بمشيئة الله – حتى الساعة الـ 7 مساءً.