وثق مواطنون بالفيديو هطول أمطار غزيرة على الريث ومحايل عسير اليوم الخميس.
امطار الريث – جيزان ⛈️#الخميس_الونيس
١٤٤٣/١١/١٧
تصوير/ حسين الريثي@nazeeh_alhaizan @rashidalmethen pic.twitter.com/wRHPPo7VrO
— نشامى مكشات (@n_mekshat) June 16, 2022
وشملت الأمطار مراكز متفرقة في منطقتي جازان وعسير فيما لا تزال الفرصة مهيأة لهطول المزيد من أمطار الخير والبركة.
امطار غزيره محايل عسير ⛈️#الخميس_الونيس
١٤٤٣/١١/١٧
تصوير/ عبده الناشري@nazeeh_alhaizan @rashidalmethen pic.twitter.com/PCIMs2BCi2
— نشامى مكشات (@n_mekshat) June 16, 2022
أمطار على جازان حتى السابعة
وكان المركز الوطني للأرصاد نبّه من تكون سحب رعدية على منطقة جازان اليوم، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدن في مدى الرؤية، تشمل مدينة جازان ومحافظات أحد المسارحة، وأبو عريش، والدرب، والطوال، وبيش، وصامطة، وصبيا، وضمد، ومركز الفطيحة، والمناطق المفتوحة والطرق السريعة.
وبيّن المركز أن الحالة تستمر – بمشيئة الله – حتى الساعة الـ 7 مساءً.
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