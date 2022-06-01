تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو وثق هطول أمطار غزيرة وجريانًا للسيول برجال ألمع والجرف غرب أبها.

أمطار وسيول رجال المع والجرف غرب ابها pic.twitter.com/7zrOZp3rj2 — طقس العرب – السعودية (@ArabiaWeatherSA) June 1, 2022

ووثق مقطع الفيديو، الذي نشره حساب “طقس العرب”، عبر “تويتر”، هطول أمطار غزيرة وسيول بأحياء غرب أبها.

توقعات الأرصاد:

وكان المركز الوطني للأرصاد، كان قد توقع، في تقريره عن حالة الطقس اليوم ظهور السحب الرعدية الممطرة والمصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مرتفعات جازان، عسير والباحة، تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات منطقة مكة المكرمة.

وتشمل توقعات الأرصاد استمرار تأثير العوالق الترابية على المنطقة الشرقية والرياض، وتمتد إلى نجران، وتنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة على مناطق القصيم، حائل والجوف.