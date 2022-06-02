أطلت الملكة إليزابيث الثانية، من شرفة قصر باكنغهام في إطار الاحتفالات على مرور 70 عامًا على توليها مهام العرش.

فيديو | #الملكة_إليزابيث تظهر من شرفة قصر باكينغهام إحدى أشهر الشرفات في العالم في ذكرى مرور 70 عاما على توليها العرش#اليوبيل_البلاتيني #الإخبارية pic.twitter.com/Ff89m8oYIw — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) June 2, 2022

وبدأت مراسم الاحتفالات باليوبيل البلاتيني للملكة إليزابيث الثانية، منذ صباح اليوم؛ فظهر العرض العسكري السنوي الذي يعرف باسم “تروبينغ ذي كولور” بمشاركة الأمير تشارلز على صهوة حصان على غرار ما كانت تفعل والدته، بينما ينتظر المتابعون تحليق طائرات في الهواء.

Protesters are carried away by police after interrupting the start of Trooping the Colour.#PlatinumJubilee latest: https://t.co/oEpDBmxlOz 📺 Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 and YouTube pic.twitter.com/34oWJBHR4P — Sky News (@SkyNews) June 2, 2022

احتفال لأربعة أيام

ومن المنتظر أن يستمر الاحتفال باليوبيل لمدة أربعة أيام خلال عطلة نهاية الأسبوع؛ إذ تشمل المراسم إقامة قداس شكر يوم الجمعة في كاتدرائية القديس بولس في لندن، ثم حفل موسيقي في قصر باكنغهام يوم السبت.

وفي يوم الأحد تقام مسابقة نظمها الآلاف من فناني الأداء من المدارس ومجموعات أخرى في جميع أنحاء البلاد، تبدأ فعالياتها بعد الظهر.

غائبون عن شرفة القصر

وجدير بالذكر أن الملكة إليزابيث ستطل مرتين من شرفة قصر باكنغهام الشهيرة، برفقة الأفراد الرئيسة والنشطة من عائلتها؛ إلا أن هذا الجمع سيغيب عنه الأمير هاري وزوجته ميغن؛ لاضطرارهم متابعة المراسم من مبنى آخر، كما يغيب الأمير أندرو نجل الملكة على خلفية الشكوى المحفوظة ضده بتهمة الاعتداء الجنسي.

إنجازات الـ70 عاماً

ونقلت وسائل الإعلام أمرًا خطيًا من الملكة إلى بعض بلدان المملكة بشأن الاحتفالات، جاء فيه: “آمل بأن تشكل الأيام المقبلة فرصة للتفكير في ما أنجز خلال السنوات السبعين مع التطلع إلى المستقبل بثقة وحماسة”.

كما تم تعليق صور الملكة والأعلام في شوارع المملكة، كما نصب محبو الملكة إليزابيث الخيام في لندن ليتصدروا صفوف المحتفلين، لأشهر ملكة في العالم. وقد بلغت الملكة إليزابيث عمر السادسة والتسعين، وتعتبر الملكة الأولى التي اعتلت عرش المملكة المتحدة طوال مدة 70 عاماً.