أطلت الملكة إليزابيث الثانية، من شرفة قصر باكنغهام في إطار الاحتفالات على مرور 70 عامًا على توليها مهام العرش.

وبدأت مراسم الاحتفالات باليوبيل البلاتيني للملكة إليزابيث الثانية، منذ صباح اليوم؛ فظهر العرض العسكري السنوي الذي يعرف باسم “تروبينغ ذي كولور” بمشاركة الأمير تشارلز على صهوة حصان على غرار ما كانت تفعل والدته، بينما ينتظر المتابعون تحليق طائرات في الهواء.

Protesters are carried away by police after interrupting the start of Trooping the Colour.#PlatinumJubilee latest: https://t.co/oEpDBmxlOz

📺 Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 and YouTube pic.twitter.com/34oWJBHR4P

— Sky News (@SkyNews) June 2, 2022