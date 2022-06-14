وثق مقطع فيديو، لقطات مختلفة للملياردير الأمريكي إيلون ماسك، الذي بعث برسالة استغاثة لموظفيه من أجل مساعدته في تصحيح مسار شركة تسلا.

رسالة استغاثة من ماسك

وحسب ما ذكرته قناة “العربية” في الفيديو، استنجد إيلون ماسك بموظفيه لإنقاذ شركة السيارات الكهربائية، وذلك من خلال إرسال رسالة داخلية لإبلاغهم عن الأزمة التي تمر بها الشركة ووضعها الصعب خلال الربع الأخير.

وأرجع ماسك السبب إلى تعطل سلاسل التوريد في الصين بسبب الإغلاقات والقيود إثر فيروس كورونا “كوفيد-19″، مناشدًا الموظفين بذل مجهود لإخراج “تسلا” من محنتها ومساعدتها على التعافي.

وقف سلاسل التوريد

وقال الرئيس التنفيذي لشركة تسلا في رسالة بالبريد الإلكتروني “لقد كان هذا ربعًا صعبًا للغاية، في الأساس بسبب سلاسل الإمداد وتحديات الإنتاج في الصين.. لذلك نحن بحاجة إلى بذل الجهود بقوة من أجل التعافي”.

وأشارت “العربية”، إلى أن مناشدات ماسك لموظفيه تناقض رسالة سابقة، هددهم فيها بالطرد إذا لم يعودوا إلى العمل من المكتب بعد عامين من عملهم عن بعد بسبب كورونا.