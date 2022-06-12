أعلن الأمن العام القبض على عدد من المتسولين بمناطق المملكة، مؤكدًا استمرار عملية الرصد والضبط لكافة المتسولين للقضاء على هذه الظاهرة.
مستمرون في مكافحة التسول..#لاتعطيهم#معاً_نكافح_التسول pic.twitter.com/RrYZRfboIh
— الأمن العام (@security_gov) June 12, 2022
جهود الأمن العام لمكافحة التسول
وأكد الأمن العام على أن الجهات المعنية لا تزال مستمرة في متابعة، ورصد، وضبط المتسولين، في كافة مدن ومحافظات المملكة.
وأضاف: “لأن الحد من ظاهرة التسول مسؤوليتنا جميعًا، معًا لمكافحة التسول”.
عقوبة التسول
ويحظر نظام مكافحة التسول كل صور وأشكال التسول كافة، مهما كانت مسوغاته، حيث تلقي وزارة الداخلية القبض على المتسولين، ثم يتم إحالة المتسول للجهة المختصة بالتحقيق في مخالفات النظام؛ لاتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة في حقه.
ويُعاقب كل من امتهن التسول أو حرض غيره أو اتفق معه أو ساعده – بأي صورة كانت – على امتهان التسول؛ بالسجن مدة لا تزيد على (ستة) أشهر، أو بغرامة لا تزيد على (خمسين) ألف ريال، أو بهما معًا.
كما يُعاقب كل من امتهن التسول أو أدار متسولين أو حرض غيره أو اتفق معه أو ساعده – بأي صورة كانت – على أي من ذلك ضمن جماعة منظمة تمتهن التسول؛ بالسجن مدة لا تزيد على (سنة)، أو بغرامة لا تزيد على (مائة) ألف ريال، أو بهما معًا.
ويُبعد عن المملكة كل من عوقب من غير السعوديين – عدا زوجة السعودي أو زوج السعودية أو أولادها – وفقًا لأحكام الفقرتين (1) و (2) من هذه المادة بعد انتهاء عقوبته وفق الإجراءات النظامية المتبعة، ويمنع من العودة للمملكة؛ باستثناء أداء الحج أو العمرة.
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