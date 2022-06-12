أعلن الأمن العام القبض على عدد من المتسولين بمناطق المملكة، مؤكدًا استمرار عملية الرصد والضبط لكافة المتسولين للقضاء على هذه الظاهرة.

جهود الأمن العام لمكافحة التسول

وأكد الأمن العام على أن الجهات المعنية لا تزال مستمرة في متابعة، ورصد، وضبط المتسولين، في كافة مدن ومحافظات المملكة.

وأضاف: “لأن الحد من ظاهرة التسول مسؤوليتنا جميعًا، معًا لمكافحة التسول”.

وفي وقت سابق، جدد الأمن العام التحذير من التعاطف مع المتسولين أو التجاوب معهم مشيرًا إلى أن التسول استغلال للعواطف. وحثّ الأمن العام على الإبلاغ عن المتسولين على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) في جميع مناطق المملكة مع التأكيد على أهمية تقديم التبرعات عبر منصات التبرع الرسمية لضمان وصولها إلى مستحقيها.

عقوبة التسول

ويحظر نظام مكافحة التسول كل صور وأشكال التسول كافة، مهما كانت مسوغاته، حيث تلقي وزارة الداخلية القبض على المتسولين، ثم يتم إحالة المتسول للجهة المختصة بالتحقيق في مخالفات النظام؛ لاتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة في حقه.

ويُعاقب كل من امتهن التسول أو حرض غيره أو اتفق معه أو ساعده – بأي صورة كانت – على امتهان التسول؛ بالسجن مدة لا تزيد على (ستة) أشهر، أو بغرامة لا تزيد على (خمسين) ألف ريال، أو بهما معًا.

كما يُعاقب كل من امتهن التسول أو أدار متسولين أو حرض غيره أو اتفق معه أو ساعده – بأي صورة كانت – على أي من ذلك ضمن جماعة منظمة تمتهن التسول؛ بالسجن مدة لا تزيد على (سنة)، أو بغرامة لا تزيد على (مائة) ألف ريال، أو بهما معًا.

ويُبعد عن المملكة كل من عوقب من غير السعوديين – عدا زوجة السعودي أو زوج السعودية أو أولادها – وفقًا لأحكام الفقرتين (1) و (2) من هذه المادة بعد انتهاء عقوبته وفق الإجراءات النظامية المتبعة، ويمنع من العودة للمملكة؛ باستثناء أداء الحج أو العمرة.