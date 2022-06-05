وثق مقطع فيديو نشرته قناة “الإخبارية”، إطاحة الحملات الميدانية المشتركة بين 14 جهة حكومة، بعمالة مخالفة تجهز لحومًا مجهولة المصدر؛ لتوزيعها على مطاعم الرياض.

فيديو | الإطاحة بعمالة مخالفة تتخذ مقرا لا يخطر على البال لتوزيع اللحوم مجهولة المصدر على مطاعم #الرياض مراسلنا عاصم الرشودي يرافق الحملات الميدانية المشتركة المكونة من 14 جهة حكومية#نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/VYDM41QSVH — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) June 4, 2022

وقال مراسل قناة “الإخبارية”، الذي رافق الحملات الميدانية: إن 14 جهة حكومية تتكاتف لمنع التجاوزات التي تحدث في الرياض، وضبط المخالفات الخاصة بتوزيع اللحوم مجهولة المصدر.

وأضاف أن الجهات الحكومة تكاتفت خلال الحملة، بين جهات أمنية وخدمية؛ ضمن جهودها في ضبط العمالة المخالفة.

ضبط وكر مخالف:

وظهر في المقطع، ضبط وكر غير قابل للسكن يتم تصنيع اللحوم والأسماك مجهولة المصدر فيه غير صالحة للاستهلاك الآدمي، بيعها لمطاعم الرياض.

وتم ضبط موقعٍ لتقطيع الأسماك في مكان غير صالح لإعداد اللحوم، إذ سيتم إتلاف هذه المضبوطات بالكامل.

وقال عبدالله أبو عيد، ضابط اتصال: إنه سيتم إتلاف هذه اللحوم المضبوطة فورًا، والتي كان من الممكن أن تباع بالأسواق، مشيرًا إلى أن القائمين على هذه المخالفات يعتقدون أنهم بعيدون عن الرقابة، ولكن تم الوصول إليهم.