داهمت الفرق الرقابية التابعة لوزارة التجارة، بالتعاون مع شرطة المنطقة الشرقية، منشأة تجارية مخالفة تغش في أوزان الدواجن.
فرقنا الرقابية تداهم منشأة تجارية مخالفة تقوم بالغش في أوزان الدواجن، تم ضبط 1,700 صحن دجاج جاهز للبيع و 1,900 ملصق لعلامات تجارية مختلفة و 3 آلات تستخدم للغش في الأوزان،
وتم استدعاء مالك المنشأة لتطبيق الإجراءات النظامية بحقه لمخالفته نظام مكافحة الغش التجاري. pic.twitter.com/SuUrOSEDKB
— وزارة التجارة (@MCgovSA) June 7, 2022
حملات التجارة الرقابية
ونشرت الوزارة، على حسابها بموقع “تويتر”، مقطع فيديو يوثق المداهمة، وما تم ضبطه بالمنشأة المخالفة.
وحسب الوزارة، تم ضبط 1700 صحن دجاج جاهز للبيع و1900 ملصق لعلامات تجارية مختلفة و3 آلات تستخدم للغش في الأوزان.
ولفتت إلى أنه تم استدعاء مالك المنشأة لتطبيق الإجراءات النظامية بحقه لمخالفته نظام مكافحة الغش التجاري.
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