ولفتت إلى أنه تم استدعاء مالك المنشأة لتطبيق الإجراءات النظامية بحقه لمخالفته نظام مكافحة الغش التجاري.

وحسب الوزارة، تم ضبط 1700 صحن دجاج جاهز للبيع و1900 ملصق لعلامات تجارية مختلفة و3 آلات تستخدم للغش في الأوزان.

ونشرت الوزارة، على حسابها بموقع “تويتر”، مقطع فيديو يوثق المداهمة، وما تم ضبطه بالمنشأة المخالفة.

وأكدت الوزارة حرصها واهتمامها بحماية المستهلكين وتطبيق العقوبات النظامية على المتورطين في مخالفة نظام مكافحة الغش التجاري، إذ ينص النظام على فرض عقوبات تصل إلى السجن 3 سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال أو بهما معًا، والتشهير بالمخالفين وإبعاد العمالة المخالفة.

كما تحث المستهلكين على التقدم ببلاغاتهم عن المنشآت المخالفة عبر تطبيق “بلاغ تجاري” أو عن طريق مركز البلاغات على الرقم 1900 أو الموقع الرسمي للوزارة على الإنترنت.