وثقت مقاطع فيديو متداولة، اجتياح الفيضانات الغزيرة للهند وبنجلاديش، ما أسفر عن مصرع العشرات وتشرد المئات.

وكالات الانباء

الفيضانات في الهند وبنغلاديش تودي بحياة العشرات وتشرد الملايين سيول ولاية ميغالايا الهندية مقطع متداول

في السناب متابعة خاصة ومباشرة ومتنوعة pic.twitter.com/5BBL1Rp6qc — عبدالعزيز بن محمد الحصيني (@A__alhussaini) June 23, 2022

وأظهر مقطع فيديو، السيول الشديدة التي ضربت ولاية ميجلايا الهندية، والتي أدت إلى انهيارات أرضية بالمنطقة.

أسوأ فيضانات

وحسب هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي”، شُرد الملايين في الهند وبنجلاديش، بينما يعاني عمال الإغاثة من أجل الوصول للمتضررين.

وتشير توقعات الطقس إلى أن الفيضانات ستزداد سوءا خلال الأيام القليلة المقبلة. ووصف مسؤلو الحكومة البنغالية هذه الفيضانات بأنها الأسوأ التي تضرب البلاد منذ عام 2004.