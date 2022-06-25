تحتفي الهيئة العامة للنقل، اليوم السبت، بأكثر من 1000 بحار سعودي بمناسبة اليوم العالمي للبحارة، والذي يصادف 25 من شهر يونيو سنوياً.

وسيركز الاحتفاء بهذه المناسبة التي دخلت عامها الـ 12 هذا العام، على الرحلات البحرية للبحارة، وتجربتهم الثرية في التنقل البحري.

أكثر من 1000 بحار سعودي يجوبون العالم 🗺

ينقلون كافة احتياجاتنا من نفط وغذاء ودواء.. بصبر وتفاني لننعم بالخيرات ونحصل على الضروريات شكرًا لكم #يوم_البحار #SeafarerJourney pic.twitter.com/dxqez7V9cD — الهيئة العامة للنقل | TGA (@Saudi_TGA) June 25, 2022

اعتزاز وافتخار بدور البحارة

ويأتي هذا الاحتفاء بهدف الاعتزاز والافتخار بدور البحارة الرئيس والمحوري في صناعة النقل البحري العالمي، وإسهاماتهم الكبيرة في استمرار تدفق مقومات الحياة الرئيسية، كالمواد الغذائية والطبية وغيرها، حيث يمر مايزيد عن 90% من التجارة العالمية عبر البحار.

وامتداداً لأهمية عمل البحارة ودورهم المهم فقد أولت المملكة جميع البحارة جانب الاهتمام والرعاية والدعم، ويتجسد ذلك خلال فترة جائحة كرونا.

وأسهمت المملكة بتقديم جرعات اللقاح ضد فايروس كرونا مجاناً لجميع البحارة، إضافة إلى تسهيل إجراءات مرورهم العابر، وذلك مراعاة للظرف الاستثنائي العالمي، ودعماً للبحارة والقطاع البحري.

كفاءات طموحة

وتستثمر المملكة في عناصرها وكفاءاتها الطموحة من البحارة، حيث يعمل ما يزيد عن (1000) بحار سعودي في السفن السعودية للأسطول البحري السعودي، الذي سجل في العام الماضي 2021م مراتب متقدمة في جانب الحمولة الطنية، وحقق المرتبة الأولى إقليمياً والعشرين عالمياً، وذلك حسب تقرير مؤتمر الأمم المتحدة السنوي للتجارة والتنمية “أونكتاد” عن العام 2020م.

وتلتزم المملكة بجميع المعاهدات الدولية والصادرة عن المنظمة البحرية الدولية IMO بوصفها أحد الأعضاء الفاعلين في هذه المنظمة الإستراتيجية والمسؤولة عن النقل البحري العالمي، حي وقعت المملكة خلال العام الماضي اتفاقيات دولية تتعلق بدعم (3) مبادرات لحماية البيئة البحرية العالمية.