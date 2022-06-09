اقتحمت إحدى السيدات موكب الرئيس الأمريكي جو بايدن، خلال مروره في لوس أنجلوس؛ إذ دخلت الموكب الرئاسي بمكبر صوت؛ لتتدخل عناصر الشرطة السرية وتبعدها خلال 9 ثوان.

وظهرت السيدة ترتدي فستانًا أخضر؛ وتمسك بيدها مكبر صوت، إلا أن سبب تظاهرها لم يعرف حتى الآن بحسب ما نشرته الصحف الأمريكية.

وقد تسبب دخول المتظاهرة في موكب الرئيس في انحراف بعض سياراته؛ لا سيما وأن الطريق قد تم إخلاؤه من قبل تمهيدًا للمرور.

يذكر أن مشهد خروج المتظاهرة من الموكب لم يتميز بالسلاسة؛ فقد حاولت ضرب حارس الأمن، وهو ما رد عليه بصفعها ثم تكبيلها وإلقاء القبض عليها ـ بحسب محطة فوكس الأمريكية ـ.