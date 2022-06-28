لقي العديد من الأشخاص مصرعهم بعد خروج قطار على متنه 243 شخصًا عن مساره بعد اصطدامه بشاحنة نفايات في مدينة كانساس بولاية ميسوري.

شهادة الناجين من الحادث:

وكان القطار متجهًا من لوس أنجلوس إلى شيكاغو، وخرج عن مساره، وتظهر الصور المروعة التي التقطت في أعقاب الحادث مباشرة راكبة تحاول الخروج من نافذة مكسورة، بينما شوهد آخرون فوق سيارات مقلوبة.

وأظهرت صورة شاركها أحد الناجين من حادث القطار في أمريكا ما بدا أنه محور شاحنة مكسور ملقى على جانب واحد من القضبان، وكان على متن القطار الصحفية نيلاه بيرتون، وهي من تولت الإبلاغ عن الوفيات والإصابات المحتملة.

وغردت قائلة: قطار أمتراك Amtrak خرج عن مساره في كانساس سيتي، وهناك قتلى محتملون، وبسبب التصادم، انقلبت ما لا يقل عن ثماني عربات قطار على جوانبها.

وعلى الفور، استجاب أفراد الطوارئ المحليون إلى مكان الحادث، وحاولوا إخراج الركاب وكان الأكثر عرضة للخطر منهم أولئك الذين كانوا في عربة الطعام ومنصة المراقبة.

وغرد الناجون من الحادث قائلين: هناك وفيات متعددة بعد اصطدام قطار شركة أمتراك بشاحنة، وخرج عن مساره بالقرب من مدينة كانساس سيتي، وهرب بعض الركاب مرعوبين من النوافذ المحطمة في قطار لوس أنجلوس- شيكاغو.

الإعلان عن الوفيات:

وقد أُعلن عن وفاة ثلاث نساء، تجاوزن سن الخمسين، في مكان الحادث وفقًا لصحيفة ميركوري نيوز، كما تم نقل طفل ورجلين إلى المستشفى بإصابات خطيرة، فيما أصيب شخص آخر بجروح متوسطة، ولكن بحسب صحيفة نيويورك تايمز فقد توفي ما لا يقل عن 6 أشخاص، ومثلهم مصابون، لكن العدد لا يزال محل خلاف.

وبحسب المسؤولين، فإن التحقيق في الحادث مستمر.