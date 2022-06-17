وثق مقطع فيديو نشرته قناة “الحدث”، مشهدًا لانهيار عقار بحي الوايلي وسط العاصمة المصرية القاهرة، صباح اليوم الجمعة، وسط جهود فرق الإنقاذ لانتشال الجثث من تحت الأنقاض.

مشاهد لانهيار مبنى في حي الوايلي وسط #القاهرة.. وفرق الإنقاذ تنتشل 6 جثث من تحت الأنقاض#الحدث pic.twitter.com/uKvByYIIG4 — ا لـحـدث (@AlHadath) June 17, 2022

تفاصيل انهيار العقار

وحسب صحيفة “اليوم السابع” المصرية، تلقت إدارة الحماية المدنية بالقاهرة، بلاغا يفيد بانهيار عقار قديم مكون من 5 أدوار بالوايلي.

قرار إزالة سابق

وكشف مصدر أن العقار المنهار صادر له قرار إزالة منذ سنوات ولم يتم التنفيذ، فيما يتم تشكيل لجنة هندسية لفحص العقارات المجاورة للعقار المنهار وبيان مدى تأثرها من الانهيار مع رفع المخلفات الناتجة عن الحادث.

وتم الدفع بمعدات لإجراء عمليات الانقاذ ورفع الأنقاض وإخراج الضحايا مع تواجد كافة الاجهزة المعنية بموقع الحادث (الأجهزة الأمنية والحماية المدنية والإسعاف والكهرباء والغاز) وقيادات المحافظة.