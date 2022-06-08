انطلق قطار الحرمين في المشاعر المقدسة اليوم في إطار التشغيل التجريبي تمهيدًا لنقل ضيوف الرحمن خلال موسم الحج.

فيديو | لقطات حصرية لـ #الإخبارية.. بدء التشغيل التجريبي لقطار الحرمين في المشاعر المقدسة استعدادا لاستقبال ضيوف الرحمن خلال موسم #الحج#نشرة_النهار pic.twitter.com/x797dRdIQr — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) June 8, 2022

وأظهر مقطع فيديو بثته قناة الإخبارية قطار الحرمين منطلقًا بين المشاعر المقدسة.

وصول أولى طلائع الحجيج

وقبل يومين وصلت إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، أولى طلائع ضيوف الرحمن من المستفيدين من مبادرة “طريق مكة” من جمهورية بنجلاديش، قادمة عبر صالة المبادرة بمطار حضرة شاه جلال الدولي في العاصمة دكا.

ويأتي إطلاق مبادرة طريق مكة في جمهورية بنجلاديش هذا العام 1443 هـ للعام الثاني بعد عام 1440 هـ، إضافة إلى دول باكستان وماليزيا وإندونيسيا والمغرب، وهي إحدى مبادرات برنامج خدمة ضيوف الرحمن أحد برامج رؤية المملكة 2030.