قارن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، نفسه، ومصير روسيا الحديثة، بالقيصر بطرس الأكبر وحرب الـ 21 عامًا في أوروبا.

الرئيس #بوتين يقارن نفسه ومصير روسيا الحديثة بالقيصر بطرس الأكبر وحرب الـ 21 عامًا في أوروبا من أجل تقوية الإمبراطورية وذلك في الذكرى الـ350 لميلاده#الحدث pic.twitter.com/lhhAQH0g3j — ا لـحـدث (@AlHadath) June 10, 2022

وقال بوتين في تصريحات تليفزيونية في الذكرى الـ350 لميلاده، ونقلتها قناة “الحدث”، “لقد خاض بطرس الأكبر حرب الشمال الكبرى لمدة 21 عامًا. يبدو أنه كان في حالة حرب مع السويد، ويستولي على الأراضي.. لم يكن يستولي على أي شيء”.

وأضاف: “عندما أسس دولة جديدة، لم تعترف أي دولة أوروبية بالمنطقة لأنها روسية، لقد اعترقوا جميعا بها كأراض سويدية، كان شعب السلاف مع الشعوب الفنلندية الأوغرية يعيشون هناك دائما”.

وأشار: “علاوة على ذلك، كانت تحت سيطرة الدولة الروسية، نفس الاتجاه نحو الغرب.. بمدينة نارفا وبعثاتة الأولى.. لماذا ذهب إلى هناك.. ذهب هناك لاستعادتها وتقويتها”.

وأكد: “لقد وقع على عاتقنا استعادة الأراضي وتقويتها.. وإذا اعتبرنا هذه القيم أساسية لوجودنا.. فسننتصر في حل القضايا التي نواجهها..