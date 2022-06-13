تلقت الإدارة العامة للمرور، بلاغًا موثقًا بمقطع فيديو، يوثق ترنح إحدى المركبات على الطريق، حتى أوشكت على التسبب في 3 حوادث.

عنايتكم @eMoroor ، السائق كان يترنح بين المسارات بشكل مب طبيعي دون مراعات او انتباه للسيارات المجاورة وكاد ان يسبب ٣ حوادث في في دقيقة صباح اليوم لولا تنبيهم له بالبوري , اللوحات موجوده@Dashcamksa1 pic.twitter.com/jwkA7cZE5V — Saud MD🇸🇦 (@Saud93_MD) June 13, 2022

وكتب موثق المشهد أعلى المقطع: “السائق كان يترنح بين المسارات بشكل غير طبيعي دون مراعات أو انتباه للسيارات المجاورة وكاد أن يسبب ٣ حوادث في دقيقة صباح اليوم لولا تنبيهم له بالبوري، اللوحات موجودة”.

كما أرفق مقطعًا آخر يوضح الواقعة؛ عن قرب، ما أدى لتفاعل المرور بالتأكيد على التواصل مع المبلغ لاستكمال الإجراءات.

وفي وقت سابق، وثق أحد الأشخاص بالفيديو مخالفة إحدى المركبات بسيرها فوق أكتاف الطريق، وبدون لوحات أمامية ما دفع المرور السعودي إلى التفاعل معه.

وأظهر المقطع المركبة وهي تسير فوق أكتاف الطريق فيما تجاوبت إدارة المرور مع البلاغ مؤكدة تواصلها مع المواطن لاستكمال البيانات.

مخالفة القيادة على أكتاف الطريق

يذكر أن مخالفة القيادة على أكتاف الطريق أو على الأرصفة أو المسارات التي تمنع القيادة فيها، مدرجة ضمن جدول المخالفات رقم (5)، ويتم إزاءها فرض غرامة مالية لا تقل عن 1000 ريال ولا تزيد على 2000 ريال.

وتُسجّل بحدها الأدنى، ويجوز أن تسجل بحدها الأعلى في حالة ظروف مشددة بقرار من قِبل لجنة أو لجان تشكل من قِبل وزير الداخلية، وتحدد اللائحة الظروف المشددة وإجراءات عمل اللجنة.