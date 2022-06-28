تشهد سلطنة عمان أمطارًا غزيرة أسالت الأودية؛ وأجرت السيول في الأودية والشعاب وعلى الطرق. ونشر الباحث العماني حارث السيفي، مقطع فيديو يظهر نزول الأودية في وادي محرم بسمائل؛ تأثرًا بغزارة الأمطار.

من قلب الحدث، أمطار غريرة جدًا ونزول للأودية في وادي محرم بسمائل😍، تبارك الله pic.twitter.com/9kSvznofrZ — حارث السيفي (@_harith_hhhs) June 28, 2022

جريان السيول في عمان

وتفاعل المغردون مع مقطع الفيديو؛ إذ شاركوا عددًا من المقاطع من أماكن مختلفة؛ تظهر تأثير الأمطار الغزيرة على المنطقة.

ففي حلة المحظر جرت مياه السيل على الطرق.

وادي محرم حالياً حلة المحظر pic.twitter.com/of4EXNbuHK — Mossa Al.rwahi (@MossaRwahi) June 28, 2022

كما أظهرت بعض المقاطع تساقط الأمطار على وادي أجران.

وتوقفت حركة السيارات في بعض شوارع سمائل تأثرًا بالسيول.

امطار غزيرة في محرم – سمائل- عمان 🇴🇲

28-6-2022

Oman

تصوير ابوعزام 🎥 pic.twitter.com/NKZUWt93rX — طقس_العالم ⚡️ (@Arab_Storms) June 28, 2022

تساقط البرد في بعض الولايات

كما تساقط البرد في ولاية ينقل؛ فظهر منظر بديع أثار اهتمام المغردين .

وفي ولاية الجبل الأخضر غسلت الأمطار الأشجار والمنازل؛ في ظل استبشارات بالغيث النافع.

ما شاء الله اجواء جميلة وامطار الخير تهطل على ولاية الجبل الأخضر ولله الحمد والفضل

عبر @mohsin181818 #أمطار_عمان #سلطنة_عمان #روايح_2022 pic.twitter.com/bH10JtA3Fa — أمطار عُمان 🇴🇲 (@rains_oman) June 28, 2022

وقد أشارت الأرصاد الجوية العمانية إلى توقعات بهُطول أمطار غزيرة على أجزاء من جبال الحجر؛ مع فرص لجريان الأودية والشعاب في بعض المناطق.

وتشهد عمان عاصفة جوية؛ تشتد فيها الأمطار الرعدية والرياح ما تسبب في جريان عديد من الأودية على مستوى السلطنة.