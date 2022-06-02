وصلت مجموعة من الفرق المشاركة في بطولة نخبة دوري المدارس في المملكة إلى جدة تمهيدًا للمشاركة في البطولة.

— في رحلتهم نحو الــذهــب! 🛬. 📹 جانب من وصول الفرق المدرسية اليوم إلى #جدة للمشاركة في بطولة المملكة لـ #نخبة_دوري_المدارس 2022⚽️🏆 pic.twitter.com/V42clnxWqW — دوري المدارس (@DawriMadaris) June 2, 2022

ووصلت فرق مدارس ” متوسطة سيبويه” وثانوية ابن حميد من القصيم، كذلك وصلت فرق مدارس ” متوسطة التحفيظ” وثانوية القيصومة من المنطقة الشرقية للمشاركة في البطولة.

الصاعدون للمشاركة في بطولة نخبة دوري المدارس

وصعد إلى بطولة المملكة 2022، عن منطقة حائل، ثانوية الشملي “فئة 18 عامًا”، ومتوسطة الملك عبدالله “فئة 15 عامًا”، ومن الأحساء لفئة 18 عامًا ثانوية الجفر، وفئة 15 عامًا متوسطة صهيب الرومي.

وتأهل إلى بطولة المناطق من دوري المدارس كل من؛ ثانوية الفيصلية “فئة 18 عامًا”، ومتوسطة موسى بن نصير “فئة 15 عامًا” من المخواة، ومن وداي الدواسر ثانوية كمد عن 18 عامًا، ومتوسطة الصالحية لـ15 عامًا.

كما صعد لبطولة المناطق، ثانوية الأمير نايف من الليث عن فئة 18 عامًا، ومتوسطة الحسين بن علي لفئة 15 عامًا، وأبطال ينبع؛ ثانوية الحسن بن الهيثم عن فئة 18 عامًا، ومتوسطة الربوة لفئة 15 عامًا.