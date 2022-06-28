دخلت جماهير النادي الأهلي في نوبة بكاء، بعد تأكد هبوط فريقها لـ دوري الدرجة الأولى “دوري يلو”، بعد التعادل مع الشباب بدون أهداف مساء اليوم الاثنين في الجولة الـ30 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكان الراقي أنهى موسم 2021/ 2022 محتلًّا المركز الخامس عشر “قبل الأخير” برصيد 32 نقطة.

وعرضت قناة SSC مقطع فيديو لجماهير الراقي وهي تبكي بعد نهاية مباراة الشباب بالتعادل.

جماهير الأهلي سوف تُطالب باستقالة ماجد النفيعي رئيس النادي ورحيل مجلس الإدارة بالكامل مع استقالة موسى المحياني من منصب المدير التنفيذي لكرة القدم بسبب سوء أوضاع الفريق.