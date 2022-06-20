وثقت مقاطع فيديو مروعة، اشتعال النيران في مناطق بإسبانيا، وهو ما فسره البعض بناقوس خطر مع بداية الصيف وارتفاع درجات الحرارة في أوروبا لمستويات غير مسبوقة.

احتواء الحريق

وكافح رجال إطفاء في إسبانيا لاحتواء حرائق غابات، الأحد، وسط موجة حر غير معتادة في أوروبا الغربية في هذا الوقت من العام.

وقالت السلطات الإقليمية إن أسوأ الأضرار التي لحقت بإسبانيا كانت في مقاطعة زامورا الشمالية الغربية حيث أتت النيران على أكثر من 25 ألف هكتار (61 ألف فدان).

ارتفاع درجات الحرارة

وأوضحت السلطات الإسبانية إنه بعد 3 أيام من ارتفاع درجات الحرارة والرياح الشديدة وانخفاض الرطوبة، جاءت بعض فترات الراحة مع انخفاض درجات الحرارة صباح الأحد.