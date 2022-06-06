أعلنت الإدارة العسكرية في لوغانسك، نشوب حرب شوارع في مدينة شرقي أوكرانيا بعد اقتحامها من قبل القوات الروسية من كافة الجوانب.

الإدارة العسكرية في لوغانسك: حرب شوارع في مدينة سيفيرودونيتسك بعد اقتحامها من قبل القوات الروسية #أوكرانيا #العربية pic.twitter.com/PlX3o1uFwL — العربية (@AlArabiya) June 6, 2022

مساعد رئيس الشيشان يتجول في أوكرانيا

إلى ذلك نشر رئيس جمهورية الشيشان الروسية رمضان قديروف مقاطع جديدة، تؤكد سيطرة القوات الروسية على كامل المنطقة السكنية في بلدة سيفيرودونيتسك الاستراتيجية في لوغانسك شرق أوكرانيا.



وقال قديروف في تعليقه على الفيديو الذي نشره: “لقد أكدت مرارًا وتكرارًا من خلال الفيديوهات حقيقة الاستيلاء على المنطقة السكنية بأكملها من مدينة سيفيرودونيتسك” بحسب روسيا اليوم.

وتظهر اللقطات كيف يتنقل مساعد قديروف أبتي علاء الدينوف في جميع أنحاء المدينة بالسيارة بما في ذلك على طول الشارع الرئيسي، كما يظهر مبنى إدارة أمن الدولة هناك.