كشفت تقارير إعلامية، حقيقة ما تردد مؤخرًا حول نية نادي الهلال، الاستغناء عن لاعبه البرازيلي ماثيوس بيريرا في صيف 2022.

🗣 بندر الرزيحان:

الهلال يفكر في الاستغناء عن "بيريرا" .. معلومة غير صحيحة..

🗣 نبيل العبودي :

أبصم بالعشرة أنها معلومة خاطئة..

الحصاد الرياضي …@Nabeel_A_A@banderalrezohan pic.twitter.com/jIBe5Q5xfM — قناة 24 الرياضية (@sport24_tv) June 15, 2022

أرقام مخيبة لـ ماثيوس بيريرا

وخاض اللاعب البرازيلي، 3 نهائيات مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، خلال الموسم الرياضي الحالي وهم “نهائي دوري أبطال آسيا 2021، نهائي كأس السوبر السعودي، نهائي كأس الملك 2022”.

وبالنظر إلى أرقام اللاعب البرازيلي، فإنه لم يتمكن من تسجيل أو صناعة أي هدف؛ وبالتحديد في 255 دقيقة، كما سدد على المرمى مرتين فقط، مما جعله عرضة للانتقادات من الجماهير الهلالية.

بيريرا لن يترك الزعيم

وقال بندر الرزيحان نجم الهلال السابق والناقد الرياضي : ” قولًا واحدًا بيريرا لن يرحل عن الهلال وكل ما قيل عن هذا الأمر غير صحيح”.

وكان فيصل أبو اثنين لاعب الهلال السابق تحدث عن بيريرا قائلًا: “اللاعب البرازيلي بيريرا أغرب لاعب أجنبي حضر للهلال.. أكثر لاعب قيمة سوقية.. وأقل لاعب قيمة فنية.. وأكثر لاعب صبرت عليه الجماهير.. وأقل لاعب قدم لهم مقابلًا فنيًّا.. أكثر لاعب يفقد الكرة داخل الملعب وأقل لاعب تستفيد منه.. يا أخي رد لهم بعض مما توقعوه منك!”.

يذكر أن بيريرا صاحب الـ26 عامًا انضم إلى الهلال صيف 2021 قادمًا من نادي ويست بروميتش آلبيون الإنجليزي.