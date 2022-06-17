قام حشد من الناس بدفع ريتا ويلسون، زوجة الممثل الأمريكي الشهير، توم هانكس، أثناء تواجدهما في مطعم بمدينة نيويورك الليلة الماضية، حيث كاد أن يتسبب أحد المعجبين بسقوطها على الأرض.

وبمجرد رؤية ذلك، استدار نجم هوليوود البالغ 65 عامًا صارخًا بغضب في وجه جمهوره بأن يتراجعوا جميعًا وهرع لحماية زوجته بجسده بعد أن سعى وراءها بعض الأفراد.

وبحسب صحيفة ذا صن، فعندما غادر الزوجان المطعم، تشكل حشد كبير واندفع نحوهما، حيث اقترب أحد أفراد الجمهور بشدة ودفع ريتا، مما تسبب في فقدانها توازنها، وبينما كانت تتمايل على قدميها وتحاول استعادة رباطة جأشها، صرخت قائلة كفى.

وبعدما أسرع توم هانكس لمعرفة ما إذا كانت ريتا بخير، التفت بعد ذلك إلى الحشود وصرخ بغضب في جمهوره، ويبدو أن أحدهم قال كنا نريد الاقتراب منك، فأجاب: بضرب زوجتي؟.

بعد ذلك صاح أحد المعجبين قائلًا: آسف على ذلك، بينما كان الزوجان يسارعان للدخول إلى سيارتهما.

قلق بشأن صحة توم هانكس

ويأتي ذلك الموقف وسط مخاوف مستمرة بشأن صحة توم، بعد أن تم تصويره وهو يرتجف بشكل واضح وغير قادر على التحكم في ذراعه في وقت سابق من هذا الشهر.

وتوم وريتا متزوجان منذ 34 عامًا ولديهما ولدان، شيت، 31 عامًا، وترومان، 25 عامًا، وقد التقيا لأول مرة في مسلسل Bosom Buddies على قناة ABC عام 1981.