وثق مقطع فيديو متداول، مجموعة من الأشخاص الملثمين الذين يسطون على متجر للمجوهرات في مانهاتن الأمريكية في وضح النهار.

. @GavinNewsom’s California is totally lawless. This is Manhattan Beach tonight. pic.twitter.com/jjUBhSWnnA — Richard Grenell (@RichardGrenell) June 25, 2022

تفاصيل الحادث

وأظهر المقطع، مجموعة من الملثمين بملابس سوداء وهم يجمعون المجوهرات الموجودة في المتجر في وضح النهار، ثم لاذوا بالفرار سريعًا دون أن يتصدى لهم أحد.

وتحطمت نوافذ المحل بالكامل وسط الاقتحام، حيث سارع الملثمون بالجري نحو مركبات تنتظرهم أمام المتجر.

وتعد هذه ليست الحادثة الأولى من نوعها التي تحدث في أمريكا، حيث ارتكبت عدة حوادث سرقة لمتاجر شهيرة في وضح النهار.

وناشدت السلطات المواطنين الحصول على معلومات بشأن حادث السطو على متجر مانهاتن.