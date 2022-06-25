وثق مقطع فيديو متداول، ما شهده لبنان من اجتياح للسيول الجارفة صباح اليوم السبت، بعد تأثره بعاصفة رعدية شديدة.

وشهد لبنان، صباح اليوم السبت، عواصف رعدية وأمطار غزيرة غير متوقعة وصلت إلى حد السيول بعدد من مناطق البلاد.

أمطار غزيرة

وقال موقع “لبنان 24″، إن أكثر من 30 ملليمتراً من الأمطار سقطت في غضون ساعة على قضاء جبيل.

وأدى تشكل السيول نتيجة الأمطار الغزيرة التي هطلت اليوم، إلى تحول الطرق والشوارع لبرك مياه، فضلا عن تعطل السيارات في بلدة بخعون.

كما نتج عن سقوط الأمطار الغزيرة لغرق الشوارع في طرابلس، وناشد الأهالي الأجهزة المختصة التدخل لمساعدتهم والحد من الأضرار في ظل هطول الأمطار.