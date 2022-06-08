وثق مقطع فيديو، نشرته شبكة “الحدث”، غرق شوارع العاصمة التركية أنقرة بعد اجتياح السيول المدينة، ما أسفر عن جرفها في طريقها لعشرات السيارات.

وأظهر المقطع المتداول، شوارع أنقرة الغارقة، والسيارات التي تجرفها الأمطار والسيول.

تحذير من أمطار وسيول غزيرة

وكان والي مدينة أنقرة، حذر اليوم الأربعاء، من سقوط أمطار غزيرة وعواصف رعدية متوقعة جديدة.

وقال مكتب والي أنقرة، في بيان، إنه يتوقع سقوط أمطار محلية قوية وعواصف رعدية في محيط أنقرة بين الساعة 09:00ص – 23:00م .

وأضاف أنه من المتوقع أن تكون العواصف الرعدية قوية محليًا اليوم، مع توقعات بحدوث سيول وفيضانات وبرق، مطالبًا المواطنين بضرورة توخي الحذر والحيطة من توقف حركة السيارات وحوادث المرور.