يبدو أن المغنية الكولومبية شاكيرا أرادت أن تعود لحياتها الطبيعية، بعد إعلان انفصالها عن لاعب الكرة الإسباني جيرارد بيكيه، إذ نشرت مقطع فيديو على حسابها بموقع “إنستجرام” وهي تظهر مع النجوم المشاركين في البرنامج “Dancing With Myself”.

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وظهرت شاكيرا، في مقطع الفيديو وهي ترقص إلى جانب النجوم المشاركين نيك جوناس ولايزا كوشي، ولاقى تفاعلًا كبيرًا من متابعيها.

انفصال شاكيرا وبيكيه

وكانت شاكيرا أعلنت انفصالها عن بيكيه، رسميًا، وذلك بعد أن كشفت تقارير أن الأولى اكتشفت خيانة صديقها، لتصبح العلاقة بينهما “فاترة”، بعد قصة حب وحياة استمرت لمدة 11 عامًا.

وأصبح نجم برشلونة يعيش وحيدًا في منزله بمنطقة كالي مونتانير، تاركًا البيت الذي جمعه بصديقته، بعد أن أنجب منها طفلين “ميلان” وساشا”.

وحسب تقارير صحيفة “ماركا” الإسبانية، ضبطت شاكيرا لاعب برشلونة برفقة امرأة أخرى، الأمر الذي جعلها تتخذ قرارًا بالابتعاد عنه.

وأشار التقرير إلى أن بيكيه شوهد من قبل جيرانه وهو يدخل المنزل ويغادره وحيدًا، كما تم رصده وهو يعيش أجواء صاخبة برفقة لاعب برشلونة ريكي بويج، ومجموعة من الأصدقاء.

وأفاد موقع «EL PERIÓDICO» الإسباني أن بوادر انفصال بدأت تلوح في الأفق بين شاكيرا وبيكيه، بسبب الخيانة.

تأكيد النبأ

وعقب تداول هذه الأنباء، أصدرت شاكيرا بيانًا تؤكد فيه انفصالها عن والد طفليها، جيرارد بيكيه، لتنتهي قصة أشهر العلاقات بين نجوم كرة القدم.

وقالت شاكيرا في بيان: “نأسف لتأكيد أننا افترقنا. من أجل صالح طفلينا، اللذين هما على رأس أولوياتنا، نطلب منكم احترام خصوصيتهما. شكرًا لتفهمكم”.