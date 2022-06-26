نشرت وزارة الداخلية مقطع فيديو يتضمن لقطات من ضبط عدد من الأشخاص خالفوا نظام البيئة في عدد من المناطق خلال الأسبوع الماضي حيث بلغت الحصيلة 50 مخالفًا.
خلال أسبوع.. ضبط (50) مخالفًا لنظام البيئة في عدد من مناطق المملكة.
@SFES_KSA#لأجل_بيئة_مستدامة pic.twitter.com/WoT0y0y8ql
— وزارة الداخلية (@MOISaudiArabia) June 26, 2022
تفاصيل مخالفات نظام البيئة
وتضمن العمليات القبض على شخصين في الرياض لحيازتهما كائنات فطرية مهددة بالانقراض عبارة عن فهدي شيتا في مزرعة تعود مكليتها لمواطن. كما تم ضبط 7 أشخاص لإشعالهم النيران في غير أماكنها المخصصة دون اتخاذ الاحتياطات اللازمة.
كما تم ضبط 31 مخالفًا لنظام البيئة، 24 مواطنًا، و6 مقيمين من الجنسية السودانية، ومقيمًا من الجنسية الهندية، ارتكبوا مخالفاتِ رعي 490 متنًا من الإبل و775 رأسًا من الأغنام في أماكن يُمْنَعُ فيها الرعيُ في عددٍ من مناطق المملكة.
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