نشرت وزارة الداخلية مقطع فيديو يتضمن لقطات من ضبط عدد من الأشخاص خالفوا نظام البيئة في عدد من المناطق خلال الأسبوع الماضي حيث بلغت الحصيلة 50 مخالفًا.

تفاصيل مخالفات نظام البيئة

وتضمن العمليات القبض على شخصين في الرياض لحيازتهما كائنات فطرية مهددة بالانقراض عبارة عن فهدي شيتا في مزرعة تعود مكليتها لمواطن. كما تم ضبط 7 أشخاص لإشعالهم النيران في غير أماكنها المخصصة دون اتخاذ الاحتياطات اللازمة.

كما تم ضبط 31 مخالفًا لنظام البيئة، 24 مواطنًا، و6 مقيمين من الجنسية السودانية، ومقيمًا من الجنسية الهندية، ارتكبوا مخالفاتِ رعي 490 متنًا من الإبل و775 رأسًا من الأغنام في أماكن يُمْنَعُ فيها الرعيُ في عددٍ من مناطق المملكة.