لا يزال طلاب المرحلة الابتدائية في مناطق المملكة يواصلون أداء اختبار نافس وسط تطبيق البروتوكولات، حيث نشرت العديد من إدارات التعليم بالمملكة، اليوم الاثنين، صورًا من أداء الاختبارات.

طلاب الصف الثالث يؤدون اختبارات نافس

ونشرت إدارات التعليم بمناطق المملكة، صورًا لأداء طلاب الصف الثالث، اليوم، الاثنين، من اختبارات نافس والتي تهدف لقياس ورفع مستوى التحصيل التعليمي في المدارس وتساهم في تحقيق المستهدفات الوطنية.

وقالت المدرسة الثالثة الابتدائية بإدارة نجران “تم اليوم أداء الاختبارات الوطنية نافس لطالبات الصف الثالث بمدرسة الثالثة الابتدائية للطفولة المبكرة بحضور مطبقة الاختبارات الوطنية ومتابعة مديرة المدرسة بكل يسر وسهولة متمنين لطالباتنا كل التوفيق”.

فيما ذكرت إدارة تعليم عسير أن طالبات الصفين الثالث والسادس الابتدائي بابتدائية أم المؤمنين ميمونة بنت الحارث أدين اختبارات ناقس.

هدف اختبارات نافس

وتهدف اختبارات نافس تهدف إلى التعرف على مستوى التحصيل التعليمي لطلبة المدارس، وتحفيز التميز والتنافس الإيجابي بين المدارس ومكاتب وإدارات التعليم، وتعريف أولياء الأمور بمستوى التحصيل التعليمي لمدارس أبنائهم، وقياس مؤشرات الاختبارات الوطنية في برنامج تنمية القدرات البشرية، ودعم تحقيق مستهدفاتها، كما سيتم من خلال نتائج هذه الاختبارات إصدار تقارير عن الأداء التعليمي، وتوظيف هذه التقارير في تقويم مدارس التعليم العام، والتعرّف على ترتيبها ومستواها في مؤشر ترتيب إضافة إلى معرفة تأثير إستراتيجيات التعليم والتعلّم وعمليّات التقويم.