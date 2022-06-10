وثق مقطع فيديو متداول، صعود قائدي المركبات الأرصفة، في إشارة مرورية معطلة.

تعطل إشارة مرورية فيها ساهر واختيار قائدي المركبات صعود الأرصفة "وتكسير سياراتهم" يضع تساؤل عن سهولة الإعتراض على المخالفات المرورية! pic.twitter.com/08d6r5bqLx — طرق المملكة (@KSA_Road) June 10, 2022

تعطل المرور

وبحسب فيديو نشره حساب طرق المملكة، ظهرت السيارات وهي تصعد على الأرصفة، مع إشارة مرور قال متداولو المقطع إنها معطلة بحسب وصفهم.

وفي وقت سابق شددت الإدارة العامة للمرور على ضرورة مراعاة حقوق الطريق، والالتزام بها؛ من أجل تعزيز انسيابية الحركة المرورية، وخفض نسبة الحوادث بين المركبات.

5 تعليمات:

ووجهت المرور، عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، 5 تعليمات هامة يجب على قادة وأصحاب المركبات اتباعها؛ لتحقيق السلامة المرورية، وهي:

1- الالتزام بمسارات الطريق.

2- استخدام الإشارات التنبيهية قبل الانعطاف.

3- الابتعاد عن إلقاء المخلفات.

4- إفساح الطريق عند الحاجة لعبور المركبات.

5- التقيد بأفضليات المرور.

طرق الاستعلام عن المخالفات المرورية

وهناك طريقتين يمكنان قائدي المركبات من الاستعلام عن المخالفات المرورية وهما:

1- الاستعلام عن مخالفات المرور عن طريق رقم اللوحة.

2- الاستعلام عن مخالفات المرور عن طريق رقم الهوية.