وثق مقطع فيديو متداول، لحظة تمثيل الطالب المصري محمد عادل جريمة قتل زميلته نيرة أشرف أمام جامعة المنصورة بمحل الواقعة بوجود النيابة العامة والجهات الرسمية.

في أول ظهور له منذ ارتكابه الجريمة.. قاتل "طالبة المنصورة" #نيرة_أشرف يعيد تمثيل قتلها في نفس الموقع#العربية#مصر pic.twitter.com/qFURwqQ1vn — العربية (@AlArabiya) June 24, 2022

إعادة تمثيل الجريمة

وفي أول ظهور له بعد ارتكابه الجريمة يوم الاثنين الماضي، وثق مقطع فيديو نشرته قناة “العربية” تمثيل عادل للجريمة التي هزت الرأي العام بمصر، وسط حضور من رجال الأمن.

وظهر المتهم وهو يمسك بشخص آخر، ويمثل كأنه يقوم بطعنه طعنات متتالية وذبحه، مثلما حدث مع الضحية نيرة أشرف.

محاكمة عاجلة

وكان النائب العام المصري أمر الأربعاء الماضي، بإحالة المتهم بقتل نيرة أشرف عمدًا مع سبق الإصرار إلى محكمة الجنايات. وجاء قرار إحالة المتهم إلى الجنايات بعد 48 ساعة من وقوع الحادث، حيث تحددت أولى جلسات المحاكمة الأحد المقبل.

واستندت النيابة العامة في أدلتها إلى إقرار المتهم بارتكابه الجريمة خلال استجوابه في التحقيقات، والمحاكاة التصويرية التي أجراها في مسرح الجريمة وبين فيها كيفية ارتكابها، فضلا عما أسفر عنه تقرير الصفة التشريحية لجثمان المجني عليها من جواز حدوث الواقعة وفق التصور الذي انتهت إليه التحقيقات وفي تاريخ معاصر.