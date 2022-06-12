أظهر مقطع فيديو على تويتر قطيعًا من الذئاب فوق حافات جبل طويق في محافظة الحريق، شمال منطقة الرياض، في مشهد يبدو غير مألوف بالنسبة للعديد من الأهالي.



وأثار مقطع الفيديو الذي نشره نائب رئيس جمعية الطقس والمناخ السعودية، الدكتور عبدالله المسند، حالة من الجدل بين المتابعين؛ فبينما اعتبر بعضهم أن المشهد يعكس ثروة من الحياة الفطرية يجب المحافظة عليها، وناشد آخرون بأهمية وضع ماء لهذه الذئاب، وتحديد أماكن تواجدها لتحذير الناس منها؛ وفي نفس الوقت الحفاظ على حياة هذه الحيوانات.

مشهد قطيع الذئاب بين الرحمة والخوف



واعتبر كثيرون أن وضع المياه أعلى الجبل قد يكون ضمن عمل الإحسان، فقال خالد الهلال: “قالوا: يا رسولَ اللهِ إنَّ لنا في البهائمِ أجرًا؟ فقال: «في كلِّ كبدٍ رطبةٍ أجرٌ». متفق عليه بعض المحسنين يضعون براميل مليئة بالماء في البراري والصحاري لتشرب منه الطيور والبهائم طالبين الأجر”.

واتجهت بعض التعليقات مفسرة ظهور هذا القطيع بارتفاع درجات الحرارة الكبير والجفاف، ما دفع كثير من الحيوانات للبحث عن الطعام والشراب.

غرامات صيد الحيوانات البرية

يذكر أن وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية، تنفذ اللائحة التنفيذية لصيد الكائنات الفطرية البرية في السعودية، بناء على المادة 48 من نظام البيئة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 165) بتاريخ 19/ 11/ 1441هـ، وقرار مجلس الوزراء رقم (729) بتاريخ 16/ 11/ 1441هـ.

وتهدف اللائحة إلى حماية الحياة الفطرية، وبالأخص الكائنات المهددة بالانقراض، والحد من الصيد الجائر، وتنظيم أنشطة الصيد، وإتاحة منافذ لهواة الصيد لممارسة هواياتهم بطريقة سليمة وآمنة تتيح فرصا استثمارية للقطاع الخاص ولا تضر بالحياة الفطرية.

وحددت اللائحة التنفيذية جدول الغرامات لمخالفات أحكام النظام والتي تشمل: صيد الحيوانات المحظورة، والصيد دون ترخيص أو مخالفة أماكن وأوقات الصيد أو عرض وبيع الكائنات المصيدة دون ترخيص أو استخدام الأسلحة والأدوات المحظورة في الصيد، وتبلغ غرامة صيد الذئب العربي وفق اللائحة المذكورة حوالي 80 ألف ريال سعودي.