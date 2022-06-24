وثق مقطع فيديو متداول، هبوب الرياح الشديدة وسقوط الأمطار على قرية سيماء بولاية إزكى بسلطنة عمان.

🔴 شاهد قوة العاصفة.. أمطار غزيرة ورياح هابطة بقرية سيماء بولاية ازكي قبل قليل pic.twitter.com/XcHHd12tsJ — طـقـس عُـمـان 🌦 (@WeatherOman) June 24, 2022

وأظهر مقطع الفيديو، قوة العاصفة والرياح الهابطة على قرية سيماء بالسلطنة، فضلاً عن سقوط أمطار شديدة عليها.

الأرصاد العمانية تحذر من الطقس

وتوقعت الأرصاد الجوية العمانية، أن تكون حالة الطقس اليوم غائمة جزئياً على الشريط الساحلي لمحافظة ظفار والجبال المجاورة لها مع تساقط الرذاذ المتقطع وأمطار متفرقة أحياناً، وصحو بوجه عام على بقية المحافظات.

كما توقعت الأرصاد فرص تشكل السحب الركامية وهطول أمطار متفرقة رعدية مصحوبة برياح هابطة نشطة وتساقط حبات البرد على جبال الحجر خلال فترة الظهيرة ونشاط سحب الخريف وتساقط الرذاذ على سواحل وجبال ظفار وتشكل السحب المنخفضة والضباب على سواحل بحر عمان وسواحل بحر العرب.