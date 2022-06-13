ينتظر عشاق الكرة السعودية مساء اليوم الاثنين، نهائي بطولة المملكة لـ نخبة دوري المدارس في فئتي الـ 15 عامًا والـ18 عامًا.

ونشر حساب ” دوري المدارس” في “تويتر” صورة لـ كأس البطولة التي سيحملها الفائز في مباراتي اليوم لـ فئتي الـ15 والـ18 عامًا.

وكان فريق مدرسة ” متوسطة الفرسان” صعد للنهائي في فئة الـ15 عامًا على حساب فريق مدرسة ” متوسطة سيبويه” بثلاثية دون رد في دور نصف النهائي، وفي فئة الـ15 عامًا تأهل فريق متوسطة تحفيظ القرآن على حساب متوسطة صهيب الرومي بنتيجة هدفين لهدف.

موعد نهائي دوري المدارس لـ فئتي الـ15 والـ18 سنة

وفي فئة الـ18 عامًا تأهل فريق ثانوية الرازي في جدة على حساب ثانوية عبدالله بن حميد من القصيم بعد الفوز بثنائية دون رد في دور نصف النهائي، بينما تأهلت ثانوية طيبة التابعة لـ محافظة الزلفي برباعية في شباك ثانوية القيصومة التابعة لـ حفر الباطن.

وستواجه متوسطة الفرسان، فريق متوسطة تحفيظ القرآن في نهائي فئة الـ15 عامًا، بينما في فئة الـ18 عامًا سيكون النهائي بين فريقي ” ثانوية الرازي وثانوية طيبة”.

النهائي بين فريقي متوسطة الفرسان ومتوسطة تحفيظ القرآن يُقام في السابعة والنصف من مساء اليوم، بينما نهائي فئة الـ18 عامًا بين فريقي ثانوية الرازي وثانوية طيبة في السادسة من مساء اليوم. عبر قناة SSC.