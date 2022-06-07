تسببت إحدى الأبقار في ولاية أوكلاهوما بالولايات المتحدة الأمريكية، في شجار بين كاوبوي، وقوات الطوارئ في المنطقة.

COW LOOSE ON OKC HIGHWAY 🐄🤠 Sky 5 was flying over the moments when cowboys and emergency crews wrangled a cow that got loose on a busy Oklahoma City highway. https://t.co/pgZRNirP9R pic.twitter.com/NgnlgqiEEA — koconews (@koconews) June 6, 2022

كاوبوي يطارد البقرة

وأظهر مقطع فيديو، نشرته محطة KOCO-TV، هروب البقرة من رعاة البقر، أثناء محاولة صيدها، لتفقد بعد ذلك طريقها، وتخرج على المسار السريع إلى طريق الخدمة، في أوكلاهوما سيتي صباح أمس الاثنين.

وسقطت البقرة على الطريق السريع 40 بالقرب من شارع بنسلفانيا، إلا أنها ركضت في النهاية إلى طريق الخدمة، حيث تشاجر عليها رعاة البقر وطواقم الطوارئ.