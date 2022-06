تسببت إحدى الأبقار في ولاية أوكلاهوما بالولايات المتحدة الأمريكية، في شجار بين كاوبوي، وقوات الطوارئ في المنطقة.

COW LOOSE ON OKC HIGHWAY 🐄🤠 Sky 5 was flying over the moments when cowboys and emergency crews wrangled a cow that got loose on a busy Oklahoma City highway. https://t.co/pgZRNirP9R pic.twitter.com/NgnlgqiEEA

— koconews (@koconews) June 6, 2022