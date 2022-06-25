يواصل مكتب إرشاد الحافلات الناقلة للحجاج بمكة المكرمة تنفيذ أعماله وخططته التشغيلية لموسم حج هذا العام 1443هـ، من خلال استقبال وإيصال حافلات الحجاج إلى مقر سكنهم بمكة المكرمة.

وأوضح نائب مدير عام المكتب ياسر كردي أن خطة المكتب لهذا العام اشتملت على عنصر نسائي وطني، تم تدريبهن وتأهيلهن على أعلى معايير الجودة والأداء لخدمة ضيوف الرحمن، مؤكداً أن المكتب يضم قرابة ( 40 ) سيدة موزعات على عدة مهام وأعمال في المكتب وداخل محطات استقبال الحافلات.

كوادر نسائية مدربة

وأضاف كردي أن مهام الكادر النسائي العامل ضمن خطة المكتب لهذا العام 1443هـ، تتركز في متابعة الأعمال الإدارية والميدانية وتحقيق إنجازها بالوقت المحدد، بالإضافة إلى عمل عدد من الكادر النسائي داخل محطات استقبال الحافلات بنظام الورديات كمدخلات لبيانات حافلات الحجاج وإنهاء الإجراءات المتعلقة بإيصالها بمرافقة مرشدي الحافلات إلى مقار سكن ضيوف الرحمن.

كما أوضحت مديرة إدارة الاتصالات الإدارية بالمكتب ميساء مرغلاني إلى أن إدارة المكتب حرصت على تأهيل وتدريب الكادر النسائي هذا العام ليكون جزءاً من منظومة الحج للعمل في خدمة ضيوف الرحمن بما يتواكب مع توجيهات حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين حفظهما الله -.

وأكدت مرغلاني أن المكتب تحت مظلة الهيئة التنسيقية لمؤسسات أرباب الطوائف وبمشاركة النقابة العامة للسيارات بإشراف مباشر من وزارة الحج والعمرة قدم الدعم الكبير لكافة الكوادر العاملة وتأمين كافة التقنيات التي تُسهل أداء مهامهم ضمن خطة موسم حج هذا العام 1443هـ.