قال عبدالعزيز الغامدي المتحدث باسم مركز العمليات الأمنية الموحدة 911 بالرياض، إن المركز يتلقى جميع المكالمات الطارئة الخاصة بعدد من الجهات الأمنية والخدمية لمدة لا تتجاوز ثانيتين.

فيديو | مركز العمليات الأمنية بالرياض ينجح في تقليص معدل سرعة الاستجابة للحالات الطارئة #نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/WfcT3mI3Kz — الإخبارية.نت (@Alekhbariya_net) June 14, 2022

وأضاف الغامدي في تصريحات لنشرة النهار بقناة “الإخبارية”، أن هذه المكالمات يتم تحويلها إلى الجهة المعنية حسب الاختصاص بمدة لا تتجاوز 45 ثانية.

صالة لمتابعة كاميرات المراقبة

وعن صالة المراقبة التليفزيونية، أوضح أنها صالة يقوم فيها المختصين بمتابعة كاميرات المراقبة في جميع مناطق الرياض من ضمنها الطرق الرئيسية، والمنشآت الحيوية، والمواقع الحساسة، وكذلك كافة التجمعات.

وأشار إلى أنه في حال رصد أي ملاحظة، يتم إنشاء بلاغات داخلية دون حاجة لورود اتصال ويرسل إلى الجهة المعنية حسب الاختصاص.

مهام قسم الجودة

ولفت الغامدي أن هناك قسم الجودة بمركز العمليات الأمنية، حيث إن مهامه مراجعة المكالمات والاستماع لها، مشيرًا إلى أن مهمتهم الرئيسية التأكد من أن المتصل تمت خدمته بشكل ممتاز، باتباع المعايير العالمية.