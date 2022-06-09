لحظات مثيرة عاشها الجمهور السعودي عند إطلاق ديزني+ في السعودية و15 دولة أخرى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

محتوى حصري من ديزني+

تقدّم ديزني+ لجمهورها أروع القصص في مكان واحد وتتيح لهم مشاهدة آلاف الأفلام والمسلسلات إلى جانب الأعمال الأصلية التي يتم عرضها على المنصّة بشكل حصري من ديزني وبيكسار ومارفل وستار وورز وناشيونال جيوغرافيك، والأعمال الحصرية المدهشة من قنوات ستار.

وسيتمكّن المشتركون أيضًا من مشاهدة أروع القصص التي لطالما أحبوها من إنتاج مشترك بين ديزني وبيكسار، ومنها السلسلة الكاملة لأفلام “حكاية لعبة” و”مغامرة ذاتية” والفيلم المرشّح لجائزة الأوسكار “لوكا”، ومن إنتاج استديوهات والت ديزني للرسوم المتحركة سيعرض الفيلم الفائز بجائزة الأوسكار “إنكانتو” والذي يروي قصة عائلة “مادريغال” ومغامراتهم اليومية غير العادية، وفيلم “كرويلا” الفائز بجائزة الأوسكار من بطولة إيما ستون والتي تلعب دور شخصية “كريولا دي فيل” الشهيرة.